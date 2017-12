Wochenanalyse E.ON: Jetzt tief kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat in der abgelaufenen Woche Fragezeichen auf der Stirn von Analysten und Investoren hinterlassen. Der Wert befindet sich auf dem Weg Richtung einer wichtigen runden Marke, wenn die vergangenen Monate zugrunde gelegt werden. Allerdings sieht es mit Blick auf die jüngste Vergangenheit deutlich schlechter aus. Unter dem Strich ergeben sich für die Aktie dennoch Potenziale auf Kursgewinne von mehr als 40 %, meinen die charttechnischen Spezialisten weiterhin. Im Einzelnen: Die Aktie hat zuletzt Kurse von 10 Euro glatt verfehlt, die allerdings als Wegmarke für einen massiven Ausbruch nach oben gelten würden. Dabei ging es innerhalb von einer Woche um 1,5 % nach unten. In zwei Wochen hat die Aktie glatt gut 6 % verloren. Binnen Monatsfrist beläuft sich das Minus damit auf 5,6 %. Kurzfristig ist der an sich wahrnehmbare übergeordnete charttechnische Aufwärtstrendtrend damit unterbrochen worden. Die Aktie hat in den drei vorhergehenden Tagen vor dem Abschlusstag am Freitag jeweils knapp verloren. Durch die Gewinne am Wochenabschlusstag hellt sich das charttechnische Bild wieder etwas auf. Wie sieht es aus?

Charttechniker sind der Meinung, der Wert habe bei 9 Euro weitere Unterstützungen, die im langfristigen Aufwärtstrend weiter helfen sollten. Das bisherige 6-Monats-Tief von 8,09 Euro sei noch sehr weit entfernt, die Aktie müsse einen entsprechenden Rutsch aufgrund der bisherigen Dynamik nicht befürchten. Vielmehr gelte es, die nun auch in jüngster Zeit aufgebauten Hindernisse nach oben bis zu den runden 10 Euro zu überwinden. Gelänge dies, dann wäre auch das 2-Jahres-Hoch 10,75 Euro vom 8. November 2017 noch nah. Darüber dann wartete das 3-Jahres-Top 14,69 Euro vom 27. April 2015. Dies ist noch etwa 40 % entfernt bzw. sogar leicht mehr. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten sind nicht generiert worden. 60 % aller Bankanalysten halten an der Meinung fest, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, 5 % verkaufen die Aktie.

Technische Analysten: Trotz allem – ein Aufwärtstrend

Technische Analysten sind indes der Meinung, die Aktie befände sich im Aufwärtstrend. Der GD200 ist gut 5,8 % entfernt. Die Trendpfeile der anderen zeitlichen Dimensionen sind abwärts gedreht. Insgesamt gibt es ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.