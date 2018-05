Wochenanalyse E.ON Aktie: Kaufen, kaufen, kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat in der abgelaufenen Woche große Signale für Gewinne gesetzt. Chartanalysten sind der Meinung, die Aktie sei auf dem Weg zu 10 Euro und dann zu 10,75 Euro. Eventuell setzt jetzt auch ein ganz großer Aufwärtslauf ein, so die Auffassung. Denn: E.ON befindet sich ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hat der Wert in der vergangenen Woche einen Aufschlag in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.