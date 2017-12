Wochenanalyse Dialog Semiconductor: Das sieht nach einer Erholung aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

Dialog Semiconductor konnte in der abgelaufenen Woche einige schöne Aufwärtstrendsignale setzen. Die Aktie hatte zuletzt massiv verloren. Bei einem gelingenden Turnaround jedoch ist der Wert in der Lage, schnell Kursgewinne von über 22 % zu produzieren, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngste Kurserholung und wichtige Kursobergrenzen, die nun erreicht werden müssten. Im Detail: Die Aktie gewann etwa 10 % binnen einer Woche hinzu. Charttechnisch betrachtet befindet sie sich in einem mittel- und langfristigen, darüber hinaus auch deutlichen Abwärtstrend. Dennoch: Die jüngsten Kursgewinne haben Hoffnung darauf entstehen lassen, der Wert könne sich nun in einen deutlichen Turnaround-Modus begeben. Dabei sind die Grenzen weit gesteckt. Bei 30 Euro findet sich derzeit eine Kursobergrenze, die als runde Marke durchaus ein erstes Ziel sein könnte. Gelingt es, auch diese Notierung nach oben zu durchkreuzen, sollten Kurse von 35 Euro möglich sein. Dann winkt sogar ein noch stärkerer Kursanstieg, weil keine nennenswerten Widerstände mehr auf dem Weg dorthin zu sehen sind. Auf der anderen Seite allerdings droht noch immer ein Rutsch Richtung 22,23 Euro. Hier befindet sich das derzeitige 3-Jahres-Tief, erreicht am 11. Dezember 2017. Die Aktie hat bis dahin nicht allzu viel charttechnisches Polster aufgebaut. Vielmehr befindet sie sich jetzt bei einer selbstkonstruierten Haltezone, die zunächst halten muss. Im Laufe der Woche war der Wert vor allem zur Wochenmitte immerhin deutlich um annähernd 8 % nach oben geklettert. Dies gilt als gutes Zeichen, insofern der Titel vorher im charttechnischen Rutschmodus war. Jetzt hat ein Großaktionär seinen Anteil aufgestockt. Auch Bankanalysten scheinen dies zu goutieren. 50 % sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten. 5 % verkaufen den Titel derzeit.

Technische Analysten: Klarer Abwärtstrend

Anders sieht die Situation aus Sicht von technischen Analysten aus. Diese sind der Auffassung, die Aktie habe einen klaren Abwärtstrend erreicht. 36 % Abstand zur 200-Tage-Linie sind ein deutliches Signal dafür, dass es ein technisches Verkaufssignal gibt!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.