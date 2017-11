Wochenanalyse Dialog Semiconductor: Massiver Sturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor hat seine Investoren und Analysten in der zurückliegenden Woche geschockt. Die Aktie gab mehr als 10 % nach und befindet sich direkt wieder auf dem Weg zu alten Tiefs, so warnen charttechnische Analysten. Nach dem 6-Monats-Tief 36,61 Euro vom 29. August 2017 war es geradezu mustergültig, da stetig, wieder aufwärts gegangen. Diese Bewegung wird nun kurzfristig zumindest in Frage gestellt. Grundlage ist die Vorlage der Quartalszahlen, die zum Einen schwach waren und zum Anderen auch für die nächsten Monate keinen besseren Ausblick erlaubten. Nun geht es auch in dieser Hinsicht nach unten, die Stimmung ist gereizt.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind zu 70 % noch der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen den Wert aktuell „halten“, während niemand „verkauft“. Die Aktie würde also bei einer weiteren Abstufung noch einmal Impulse auf dem Weg nach unten erhalten.

Dabei ginge es unter der Zone von 34 Euro bis 36 Euro aus Sicht der Chartanalysten sogar massiv nach unten. Dann drohe ein weiterer Rücksetzer um 10 Euro.

Technische Analysten: Vorsicht!

Technische Analysten sind gleichfalls skeptisch. Die Aktie hat in allen bedeutenden zeitlichen Betrachtungsphasen einen technischen Abwärtstrend erreicht. Die Kurse unterkreuzten zuletzt die 38-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie, die 20-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie. Es geht deutlich abwärts.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.