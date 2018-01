Wochenanalyse Dialog Semiconductor: Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor ist zuletzt wieder etwas unter die Räder gekommen. Dennoch eröffnen sich für Dialog in einer bestimmten Situation interessante Chancen, meinen charttechnisch versierte Analysten mit Blick auf die aktuelle Ausgangslage. Denn: Die Kurse haben immerhin einen Stop beim Fall in tiefe Kursregionen eingelegt und deuteten zuletzt sogar wieder steigende Notierungen. Im Detail: Die Aktie hat Ende November einen massiven Kurssturz erlebt, nachdem Hauptabnehmer Apple bekanntgab, selbst Chips zu produzieren. Zuletzt allerdings stabilisierte sich der Kurs wieder. Innerhalb der vergangenen Woche ist es um gut 1 % nach oben gegangen. In den beiden zurückliegenden Wochen gewann die Aktie gut 3 % und in vier Wochen sogar mehr als 11 %. Nun stehen allerdings als Unterstützung nur die runden 25 bereits sowie das bisherige 3-Jahres-Tief 22,23 Euro vom 11. Dezember 2017. Darunter käme es wohl zum freien Fall. Nach oben begrenzen indes erst 30 Euro den Kurs wieder. Bis zum 6-Monats-Hoch 44,08 Euro vom 6. November 2017 schafft es der Wert so schnell indes nicht mehr. Bei 38 Euro verlaufen Hindernisse.

Wirtschaftlich gab es keine neuen Informationen. 50 % der Bankanalysten sind noch der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 40 % wollen halten, nur 10 % verkaufen.

Technische Analyse: Verkaufen

Technische Analysten meinen, der Wert müsse verkauft werden. Der GD200 ist bei 38,68 Euro noch 32 % entfernt. Zuviel, heißt es.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.