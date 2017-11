Wochenanalyse Deutsche Telekom: Das sieht spannend aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat in der zurückliegenden Woche ein wichtiges Signal gesetzt. Dies deutet aus Sicht der charttechnischen Analyse allerdings an, dass es künftig bergab gehen könne. Denn ausgehend von Notierungen oberhalb einer wichtigen Untergrenze wurde diese deutlich unterkreuzt. Jetzt ist aus charttechnischer Sicht ein deutlicher Abwärtsschritt möglich. Im Einzelnen: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen innerhalb einer Woche „nur“ 2 % verloren. Dennoch ist der Rutsch auf Notierungen unter 15 Euro ein charttechnisches Warnsignal. Die Aktie hat nun auf dem Weg zu neuen Rekordtiefs keine wesentlichen Unterstützungen mehr, auf die sich das Unternehmen verlassen kann.

Die nächste Haltezone befindet sich bei 14,74 Euro. Dies ist ein 6-Monats-Tief, das am 2. November markiert worden war. 14,58 Euro könnten als 1-Jahres-Tief vom 1. Dezember 2016 ebenfalls einen Halt bieten. Dennoch: Darunter wartet dann die wichtige Marke 14,00 Euro. Diese war am 24. Juni 2106 erreicht worden. Hält auch diese nicht, dann drohen Rücksetzer bis auf 12,57 Euro, dem bisherigen 3-Jahres-Tief vom 15. Dezember 2014.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Kaufen

Wirtschaftlich interessante Nachrichten waren in der zurückliegenden Woche vor allem durch gute 9-Monats-Zahlen am Markt. Dies veranlasst offenbar auch Bankberater dazu, optimistisch zu sein. Immerhin 75 % wollen kaufen. 25 % halten derzeit, niemand verkauft den Titel.Technisch orientierte Analysten verweisen allerdings darauf, dass die Aktie formal bereits im Abwärtstrend notiert. Es fehlen noch mehr als 7 %, um den Aufwärtstrend zu erreichen. Erst Kurse von 15,99 Euro wären gleichbedeutend mit einem solchen Trendwechsel. Aktuell vergeben die Experten ein Verkaufssignal! Auch die anderen Trendpfeile des Unternehmens sind derzeit nach unten gedreht. Der Trend ist daher massiv.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.