Wochenanalyse Deutsche Telekom: Überraschung möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat in den zurückliegenden Wochen eine deutliche Abwärtsfahrt gestoppt. In der jüngsten Woche sind die Kurse indes um fast 4 % nach unten gerutscht. Dies ist ein deutliches Signal dafür, dass es charttechnisch betrachtet nun doch zu einem massiven Trendumschwung kommen könnte. Die Kurse sind bislang bei 15 Euro sowie der aktuellen 6-Monats-Untergrenze von 14,98 Euro (dem bisherigen 6-Monats-Tief vom 15. September 2017) gut nach unten geschützt. Dennoch: Die Aktie könnte bei einem erneuten Absinken in der neuen Woche sogar die Marke von 14,35 Euro und darunter 14 Euro testen. Hier verläuft das 2-Jahres-Tief vom 24. Juni 2016. Der Abstand beträgt knapp 8 %. Charttechniker sehen angesichts der mittelfristigen Entwicklung nach unten eine größere Gefahr für die Fortsetzung des Abwärtstrends.

Die wirtschaftlich orientierten Analysten sind zu 75 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Diese Auffassung vertreten 25 % nicht, die der Meinung sind, die Deutsche Telekom sei ein „Haltwert“. Kursziele sind aus Sicht der Chartanalysten nach oben jetzt kaum noch zu erreichen. Das bisherige 15-Jahres-Hoch 18,03 Euro vom 23. Mai 2017 seit charttechnisch betrachtet schon relativ weit entfernt.

Technische Analysten: Knapper Abwärtstrend erreicht

Technische Analysten meinen, die Aktie sei in jeder zeitlichen Dimension in Abwärtstrend. Die Gleitenden Durchschnittskurse sind allerdings nur relativ knapp entfernt. Der Abwärtstrend beginnt erst!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.