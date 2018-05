Wochenanalyse Deutsche Telekom Aktie: Das ist ein gnadenloser Aufwärtsritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Deutsche Telekom hat auch in den zurückliegenden Tagen wieder den Kurs Richtung steigender Notierungen bestätigt. Die Aktie ist auf dem Weg zu früheren Zwischenhochs, meinen technische und charttechnische Analysten inzwischen. Mindestens 10 % Kursgewinn sind demnach möglich. Konkret: Die Aktie schaffte zum Wochenabschluss ein Plus von 1 % und drehte damit auch das Wochenergebnis in den positiven Bereich. Unter dem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.