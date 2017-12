Wochenanalyse Deutsche Bank: Das sieht nach einem Durchbruch aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank konnte ihre Kritiker auch in der abgelaufenen Woche wieder überzeugen. Der Wert kletterte binnen der vergangenen Monate seit Anfang September bereits um satte mehr als 20 % nach oben und hat die Chance, noch einmal um annähernd diese Differenz aufwärts zu steigen, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die Ausgangssituation am Ende dieser Handelswoche. Konkret: Die Bank verläuft seit Anfang September in einem Aufwärtstrend, der nun bereits mittel- und langfristige Ausprägungen erreicht hat. Der Wert ist in der zurückliegenden Handelswoche unter dem Strich zwar um 1,5 % gefallen, dies jedoch ist nach Meinung der charttechnischen Experten eine normale Gegenbewegung in einem übergeordneten Trend. Es gibt gelegentlich Gewinnmitnahmen, wie sie auch hier einsetzten. Innerhalb der vergangenen Woche allerdings musste ein kleiner Wermutstropfen geschluckt werden. Die Deutsche Bank hat an vier aufeinanderfolgenden Tagen kleinere Verluste hinnehmen müssen. Zuvor, am 18. Dezember allerdings war es um 3 % aufwärts gegangen. Die Kursbewegung vollzieht sich in Richtung bisheriger Zwischenhochs. Am 18. Dezember hatte der Wert mit 17,03 Euro ein neues 6-Monats-Hoch erreicht. Das nächste Top, 17,54 Euro, erreicht am 15. Mai 2017, stellt bereits den höchsten Kurs der zurückliegenden 12 Monate dar. Darüber dann finden sich bis zu den runden 20 Euro kaum nennenswerte charttechnische Hürden, die es zu beachten gelte. Vielmehr habe der Wert darüber bei 20,26 Euro noch die Chance, ein neues 2-Jahres-Hoch zu markieren.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten sind nicht mehr bekannt geworden. Dennoch sind derzeit 25 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten. 30 % verkaufen den Wert noch.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Klar ist indes die Meinung der technischen Analysten. Die Aktie befinde sich im Hausse-Modus. Der Wert hat den GD200 um gut 5,5 % distanziert, alle Trendpfeile sind aufwärts gedreht. Dies gilt als Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.