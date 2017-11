Wochenanalyse Deutsche Bank: Schöne Aufwärtsfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Aktie der Deutschen Bank konnte in den vergangenen Tagen sehr positive Signale setzen. Der Wert ist nach dieser Woche in der Lage, wieder auf mehr als 17 Euro und davon ausgehend auch Richtung 20 Euro zu steigen, meinen Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie ist mit wenig Tempo in die neue Woche gestartet. Zu Beginn des zweiten Handelstages ging es sogar leicht zurück, sodass der darauffolgende deutlichere Ausbruch von 15,20 Euro auf nunmehr 16,23 Euro schon überraschender ist. Die Chartanalysten deuten diese Entwicklung als neuen Aufwärtstrend der Deutschen Bank und erwarten daher deutlich bessere Chancen als bislang.

Wirtschaftlich bewanderte Experten setzen darauf, dass ein neuer Investor Aktien des Bankhauses erwirbt: Der Groß-Investor Cerberus aus den USA. Der Anleger besitzt auch Anteile der Commerzbank, sodass am Markt bereits darüber spekuliert wurde, ob die Deutsche Bank auf dem Weg zu einer Fusion mit der Commerzbank sei. Dies ist nicht der Fall, dennoch stehen die Vorzeichen so positiv, dass mit 35 % wieder mehr Bankanalysten einen „Kauf“ empfehlen. 45 % „halten“ den Wert, während 20 % „verkaufen“.

Technische Analysten: Nicht schlecht!

Technische Analysten vertreten die Auffassung, die Aktie sei jetzt wieder in einem breiten und damit auch sehr starken Aufwärtstrend. Damit hat die Aktie nun immerhin 6 % Vorsprung auf den GD200. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.