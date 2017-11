Wochenanalyse Deutsche Bank: Plötzlicher Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hat die Aktie der „Deutschen Bank“ plötzlich überzeugt. Der Titel ist in einem stetigen Lauf nach oben geklettert und hat damit zunächst die wichtige Marke von 15 Euro überwunden. Nach dem Start bei etwa 14,40 Euro ging es steil bergauf und wurde am Freitag mit dem Plus von 3,2 % und einem Endstand von 15,46 Euro noch einmal belohnt. Dabei steht die Aktie ganz kurz davor, nun auch ein technisch bedeutsames Zeichen zu setzen.

Inhaltliche Gründe waren für den jüngsten Kursaufschwung nicht zu verzeichnen. Nur 20 % „verkaufen“.

Technische Analysten: Klarer Trendwechsel möglich

In allen zeitlichen Dimensionen bis auf den Zeitraum von 200 Tagen ist die Deutsche Bank mittlerweile im Aufwärtstrend. Dabei hat der Titel den GD200 nun vor sich. Es fehlt 1(!) Cent, dann ist der Aufwärtstrend aus technischer Perspektive perfekt. Kursziel wären dann 17,54 Euro, das bisherige 1-Jahres-Hoch!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.