Wochenanalyse Deutsche Bank: Neue Kaufchance?

die Deutsche Bank hat nun in der abgelaufenen Woche eine überraschende Stärke gezeigt. Wenn es gut geht, dann sind Kursgewinne von 15 % bis 20% möglich, meinen Chartanalysten mit Blick auf die jüngsten Kursverläufe. Darauf sollten Investoren achten. Kurz: Die Aktie hat im Wochenverlauf zwar 1,5 % verloren und ist in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch sieht es gar nicht so ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.