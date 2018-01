Wochenanalyse Deutsche Bank: Kaufen trotz Rückgang?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank hat zuletzt nach einem fulminanten Anstieg wieder eine deutliche Kursschwäche offenbart. Dennoch sind charttechnische Analysten derzeit der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Denn solche Gewinnmitnahmen sind im Rahmen einer Aufwärtsbewegung im Chartbild durchaus üblich, womit sich für die Aktie enormes Potenzial von über 20 % eröffne. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich nach einem spektakulären Turnaround ab Anfang September wieder in einem Aufwärtsmarsch. Durch die jüngsten Gewinnmitnahmen ist der Aufwärtstrend nur begrenzt. In einer Woche war es nun um 2,4 % nach unten gegangen. Damit beträgt der Rücksetzer in zwei Wochen etwa gut 5 %. Die Aktie könnte nach unten allerdings schon bei 15 Euro auf Unterstützungen zurückgreifen. Auch 14 Euro dürften dann halten. Spätestens das 1-Jahres-Tief 13,15 Euro vom 5. September 2017 ist schon weit entfernt.

Nach oben wartet über einigen kleineren Hürden das 6-Monats-Hoch 17,03 Euro vom 18. Dezember 2017. Eigentliches Kursziel allerdings sind mindestens 19,26 Euro, das 2-Jahres-Hoch vom 6. Januar 2016, das 20 % entfernt ist. Wirtschaftlich wichtige Nachrichten gab es aus den USA. Die Steuerreform von Trump kostet Geld. Dennoch: 30 % der Bankanalysten wollen kaufen, 45 % halten und 25 % verkaufen.

Technische Analysten: Knapper Aufwärtstrend

Technische Analysten meinen, die Aktie sei bei einem Vorsprung von 0,3 % auf den GD200 im Hausse-Modus. Ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.