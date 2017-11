Wochenanalyse Deutsche Bank: Jetzt wird es interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank hat zuletzt atemberaubend positive Signale gesetzt. Das Unternehmen konnte auch in der abgelaufenen Woche unter Beweis stellen, dass die Kurse den Aufwärtstrend erreicht haben. Damit eröffnen sich Potenziale in Höhe von mehr als 20 %, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Im Detail: Die Woche begann mit einem furiosen Start auf Kurse von bis zu 16,43 Euro. Die Aktie könnte von diesem Niveau aus den Angriff auf frühere Tops noch weiter führen. Allerdings rutschten die Kurse dann deutlich bergab, wie Analysten vermerken. Dennoch: Ein Test der wichtigen runden Unterstützung in Höhe von 16 Euro verlief erfolgreich. Dies sollte der Aktie im mittel- und langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend nun helfen, heißt es.

Die Aktie hat binnen einer Woche unter dem Strich ohnehin nur gut 1 % verloren. In zwei Wochen ging es für die Deutsche Bank um gut 4 % nach oben. Das Monatsergebnis beläuft sich sogar auf ein Plus von 10,6 %. Alles im grünen Bereich, meinen die Chartspezialisten. Das Geschehen dürfte sich in Richtung 16,67 Euro bewegen. Hier hatte die Aktie am 10. Juli 2017 das bisherige 6-Monats-Hoch erreicht. Das 1-Jahres-Hoch vom 15. Mai 2017 liegt bei 17,54 Euro. Darüber eröffnen sich Chancen auf einen Durchmarsch bis zu 20 Euro. Nach unten sichern 16 Euro sowie die runde Marke von 15 Euro gut ab.

Wirtschaftliche Betrachtung: gut

Wirtschaftlich betrachtet hat sich in der abgelaufenen Woche kaum etwas getan. Noch immer freuen sich die Börsen über eine Erholung im Laufe dieses Jahres. 25 % der Bankanalysten meinen, die Aktie sei ein Kauf. 45 % plädieren dafür, zu halten und 30 % sehen einen Verkauf als richtige Maßnahme an.

Technische Analysten sind vergleichsweise optimistisch. Hier wird der Aktie ein Aufwärtstrend bescheinigt, da die Trendsignale durchgehend grün sind. Bei 15,45 Euro stünde der Aufwärtstrend auf dem Spiel. Das Bild ergibt ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.