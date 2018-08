Wochenanalyse Deutsche Bank Aktie: Die Kruse sind deutlich im Baisse-Modus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Kurse der Deutschen Bank haben sich auch in der abgelaufenen Woche nicht mehr verbessern können. Dabei sind die Notierungen insgesamt in einem charttechnischen Abwärtstrend verankert. Vieles deutet darauf, dass die Kurse in den nächsten Wochen eine weitere Stufe nach unten erreichen. Die tiefsten Kurse aller Zeiten sind mit 9,10 Euro nicht mehr allzu weit entfernt, fürchten die Spezialisten und erwarten

Ein Beitrag von Frank Holbaum.