Wochenanalyse Deutsche Bank Aktie: Kommt jetzt ein Short-Run?

Die Deutsche Bank hat in der vergangenen Woche einige Rückschläge hinnehmen müssen. Nun geht es für die Aktie darum, den entscheidenden Kursrutsch zu verhindern. Denn der Wert ist am Freitag mit 2 % nach unten gerutscht und insgesamt in einer Woche um mehr als 7 %. In zwei Wochen ist das Ergebnis fast ebenfalls so schlecht und seit Jahresbeginn ging es ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.