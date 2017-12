Wochenanalyse Daimler: Ein deutlicher Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat nun einen starken Verlauf der vergangenen Monate deutlich bestätigen können. Die Aktie präsentiert sich zumindest aus charttechnischer Sicht als klare Kaufempfehlung. Dies könnte nach Ansicht charttechnischer Analysten dazu führen, dass der Wert um mehr als 22 % aufsattelt, wenn es jetzt gelingt, bisherige Zwischenhochs zu erobern. Im Detail: Übergeordnet befindet sich der Titel nun ohnehin im Aufwärtstrend, so das einhellige Urteil der Chartanalysten mit Blick auf den Kursverlauf seit Ende Juli. Der übergeordnete charttechnische Hausse-Modus ist jedoch nun durch eine langsamere Entwicklung etwas gebremst. Dabei kämpfen die Kurse von Daimler stets mit einer Kursgrenze bei 70 Euro. Wenn diese Grenze nun nachhaltig überwunden wird, dann sind massivere Gewinne möglich, heißt es. Denn: Die Aktie liefe auf ein 1-Jahres-Hoch von 73,14 Euro zu. Dies war am 3. November 2017 markiert worden und ist lediglich 2,3 % entfernt. Dann allerdings ginge es zum neue Tops. Bei 78,41 Euro findet sich das derzeitige 2-Jahres-Hoch, erzielt am 29. Dezember 2015. Bis dahin bleibt ein Potenzial von annähernd 9 %. Wird auch dieses Top überwunden, dann liefe die Aktie dem Vernehmen nach auf das aktuelle 15-Jahres-Hoch von 94,80 Euro zu. Das ergibt Gewinnchancen in Höhe von 24,6 %. In der abgelaufenen Woche nährte sich der Verdacht, dies könne gelingen. Immerhin gewann Daimler 1 % dazu. Nur ein einziger Tag brachte ein Minus, sodass der Wert auch Stabilität unter Beweis stellte. Nach unten schützen kleinere Unterstützungen bei 68 Euro, heißt es. Wirtschaftlich betrachtet kamen keine nennenswerten Nachrichten dazu. Allerdings dürfte die US-Steuerreform auch Daimler helfen.

Noch sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten. 5 % verkaufen derzeit.

Technische Analysten: Kaufen

Technische Analysten indes sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Alle Trendsignale sind aufwärts gerichtet. Der GD200 ist 7 % entfernt. Erst bei 66,74 Euro würde es kritischer. Ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.