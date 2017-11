Wochenanalyse Daimler: Beste Chancen bleiben intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte in der vergangenen Woche einen kurzen Angriff auf die Marke von 70 Euro nicht fortsetzen. Dennoch sind Chartanalysten der Meinung, die Aktie habe ein Potenzial von 20 %. Damit sind die Aussichten unverändert positiv. Im Einzelnen: Das übergeordnete langfristige charttechnische Bild ist positiv. Die Aktie ist seit Ende August in einem deutlichen Aufwärtslauf und korrigierte lediglich in den vergangenen Tagen etwas. Wirtschaftlich gab es keine bedeutenden oder einflussreichen Nachrichten. Dennoch wurden 6 % binnen zweier Wochen abgegeben. Damit ist die Aktie vom bisherigen 12-Monats-Hoch 73,14 Euro vom 3. November wieder deutlicher zurückgekommen.

Dabei sind noch 45 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen noch halten. 5 % verkaufen den Wert zunächst. Dennoch bleibt die Meinung der Chartanalysten, dass lediglich 70 Euro überwunden werden müssen, um das bisherige Zwischenhoch zu erobern. Bei 84,80 Euro ist das bisherige 2-Jahres-Hoch noch zu knacken. Dies entspricht knapp 20 % Potenzial.

Technische Analysten: Jetzt wird es spannend

Technische Analysten bestätigen die Chartanalyse. Die Aktie ist erst bei 66,52 Euro wieder in einem Abwärtstrend. Damit wird derzeit noch ein Kaufsignal entdeckt!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.