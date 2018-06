Wochenanalyse Daimler Aktie: Das sind erhebliche Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat eine interessante Woche hinter sich, meinen die charttechnischen Analysten. Dabei sei der Wert in der Lage, die charttechnische Ausgangssituation nun für eine spektakuläre Situation umzumünzen, wenn in der neuen Woche die Weichen gestellt werden. Nach einem weitergehenden Abwärtslauf könnte jetzt ein kleiner Boden gefunden worden sein. Konkret: Die Aktie ist in einem langfristigen charttechnischen Abwärtstrend, daran gibt es nichts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.