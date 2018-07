Wochenanalyse Daimler Aktie: Der Fall wird klarer

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat am Ende der abgelaufenen Woche einen ganz klaren Trend Richtung Süden aufgenommen. Es ging um deutliche 2,5 % nach unten, womit sich der Wert in der vergangenen Woche gegen die Erwartung noch einmal als schlecht aufgestellt erwies. Die Aktie ist in allen bedeutenden charttechnischen Disziplinen nunmehr auf fallende Kurse ausgerichtet. Der Chart zeigt, dass die Aktie erneut bei 58

Ein Beitrag von Frank Holbaum.