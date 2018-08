Wochenanalyse Daimler Aktie: Erholung in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat in der zurückliegenden Woche die derzeitige Stabilisierung bestätigt. Der Wert konnte in allen charttechnischen Dimensionen punkten. Übergeordnet befindet sich die Aktie zwar in einem langfristig relativ schweren Abwärtstrend. Dennoch ist das aktuelle Tief von Ende Juni wieder vergleichsweise deutlich abgehängt worden. Die Kurse stiegen um etwa knapp 10 % und näher sind nun wieder der Marke von 60 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.