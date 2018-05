Wochenanalyse Daimler Aktie: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hat zuletzt wieder massiv Punkte gemacht. Die Aktie befindet sich zurück auf dem Weg in einen charttechnischen Aufwärtstrend, meinen die Analysten mit Blick auf die jüngsten Kursgewinne. Denn der Wert hat in den vergangenen Wochen immerhin 4 % aufgeholt und dabei einen wichtigen Unterstützungspunkt in Höhe von 65 Euro verteidigt. Dies sind gute Zeichen. Nun sollte es nach dieser Erholung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.