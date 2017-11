Wochenanalyse Commerzbank: Das sieht wieder gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank hat in der abgelaufenen Woche ein Plus von „nur“ 1 % erzielt. Dennoch hellten sich die Vorzeichen nun auf, so die Analyse von Charttechnikern und technischen Analysten, da die Kurse längere Zeit an der Hürde von knapp unter 12 Euro geknabbert hatten. Die Aktie hat nun an der Marke geknabbert und beste Chancen, darüber zu klettern. Die Zahlen waren gut, heißt es von Seiten wirtschaftlich orientierter Analysten mit Blick auf die Quartalsberichte. Die Bank schaffte es sogar, nun wieder Gewinne zu erzeugen. Demnach sind die steigenden Kurse auch darauf zurückzuführen, dass Fundamentalanalysten zufriedener werden.

Formal sind derzeit alle Fundamentalanalysten dagegen, die Aktie zu kaufen. 0 % plädieren für einen „Kauf“. 75 % wollen derzeit „halten“, 25 % sind für einen „Verkauf“. Chartanalysten hingegen sind der Meinung, der Wert könne jetzt sein 2-Jahres-Hoch vom 25. Oktober kippen. 12,16 Euro gilt es zu knacken. Darüber kann es sogar Richtung 13,28 Euro bzw. 14,39 Euro gehen, zwei Tops aus den Vorjahren. Das Potenzial beläuft sich auf fast 20 %.

Technische Analysten: Zufrieden

Auch technische Analysten äußern sich zufrieden. Die Aktie ist in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Der Wert konnte sich vom GD200 um mehr als 21 % distanzieren. Das sieht nach neuen Rekorden aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.