Wochenanalyse Commerzbank: Weiter kaufen – 20 % Chance!

die Aktie der Commerzbank hat in der abgelaufenen Woche zumindest den bisherigen Aufwärtstrend bestätigt, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngsten Kursgewinne in den vergangenen 5,6 Wochen. Die Aktie bietet Chancen auf Kursgewinne von bis zumindest 15 Euro. Dies entspricht einem Potenzial von über 15 %, heißt es. Darüber wäre der Weg frei, um auch Kursgewinne bis zu 20 Euro zu schaffen. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert konnte stufenweise seit Anfang September immer höhere Kurse erzielen. Dabei wurden in der vergangenen Woche immerhin noch 1 % aufgesattelt. Innerhalb eines Monats ging es um gut 2 % nach oben. Die Kursentwicklung verläuft also schleppend. Dennoch ist nun das nächste Top greifbar. Bei 12,82 Euro findet sich das 2-Jahres-Hoch vom 19. Dezember 2017. Bei 13,28 Euro wartet das 3-Jahres-Top vom 8. April 2015. Bei 14,39 Euro das 5-Jahres-Hoch vom 4. April 2014. Darüber ist die Luft charttechnisch betrachtet vollkommen frei. Nach unten sollten 12 Euro sowie 11,20 bis 11,50 Euro bereits schützen.

Technisch betrachtet ist die Aktie ohnehin im Aufwärtstrend. Der Wert hat den GD200 um 18 % distanziert. Der verläuft bei 10,66 Euro. Ein Kaufsignal!

