Wochenanalyse Commerzbank: Was ist hier los? Konsumentenkredite wichtig!

Die Commerzbank könnte nach Meinung verschiedener Analysten in der neuen Woche wieder Gewinne am Aktienmarkt verbuchen. Allerdings sind dieser Prognose einige Grenzen gesetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer als das Risiko fallender Notierungen. Im Einzelnen: Die Aktie hat in der abgelaufenen Woche immerhin einen kleinen Aufschlag geschafft. Dennoch notiert der Wert im charttechnischen Abwärtstrend, konnte aber unter Beweis stellen, dass es jetzt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.