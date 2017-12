Wochenanalyse Commerzbank: Klares Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank hat im Verlauf der zurückliegenden Woche weitere positive Signale an den Markt geben können. Chartexperten zeigten sich überzeugt davon, der Wert sei auf dem Weg dazu, 20 % und mehr zu gewinnen. Der positive Weg war schon in den zurückliegenden Handelswochen mehr als deutlich geworden. Die Aktie befindet sich in einem klaren charttechnischen Aufwärtstrend. Im Einzelnen: Der charttechnisch übergeordnete Hausse-Modus begann Anfang September. Damit hatte die Aktie den kurzfristigen Seitwärtstrend abgelöst und steigt entlang einer klaren Aufwärtstrendgeraden nach oben. Diese Trendgerade stellt zugleich eine bedeutende Unterstützung dar, sofern die Kurse schwächer werden sollten. Die nächste Unterstützung identifizieren die charttechnischen Analysten zudem in Höhe von 12 Euro. Diese Untergrenze wurde in dieser Woche erneut auf starke Weise bestätigt. Die Kurse sind unter dem Strich lediglich um 0,5 % nach oben geklettert. Dennoch: An keinem einzigen der vergangenen Handelstage kam es zu starken Schwankungen, die das Papier der Commerzbank unter Druck hätten setzen können.

Vielmehr setzte der Wert am 19. Dezember 2017 noch ein neues 12-Monats-Hoch, das jetzt noch erreichbar scheint. Der Titel ist zudem in der Lage, auch schnell das aktuelle 3-Jahres-Hoch 13,28 Euro vom 8. April 2015 zu erreichen. Bei 14,39 Euro schließlich findet sich das derzeitige 5-Jahres-Top, markiert am 4. April 2014. Darüber dann hat die Aktie keine nennenswerten Widerstände mehr bis zu den runden 20 Euro. Wirtschaftlich wichtige Nachrichten wurden zuletzt nicht mehr erzeugt, nachdem die Unicredit noch kundgetan hatte, die Commerzbank derzeit nicht übernehmen zu wollen. Dabei sind 15 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 65 % wollen noch halten. 20 % verkaufen die Aktie auf dem aktuellen Niveau.

Technische Analysten: Gute Vorzeichen

Technische Analysten verorten die Aktie derzeit in einem Hausse-Modus. Der Wert ist in allen zeitlichen Dimensionen über dem GD angesiedelt. 20 % Abstand zur 200-Tage-Linie stellen ein klares Kaufsignal dar!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.