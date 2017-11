Wochenanalyse Commerzbank: Kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank brachte auf Wochenbasis wieder einen Schritt Richtung eines massiven Aufwärtstrends. Die Aktie konnte zwar unter dem Strich nichts gewinnen, überzeugte aber vor allem die charttechnischen Analysten mit dem Eindruck, dass nun die Untergrenzen ausgebaut worden sind. Nun eröffnet sich die Chance auf Kursgewinne in Höhe von mindestens 16 %, heißt es. Im Detail: Die Aktie hat die Woche bei Kursen von mehr als 12 Euro begonnen und auf diesem Niveau auch wieder beendet. Damit eröffnet sich das charttechnische Bild eines langfristig noch sichereren Aufwärtstrends. Schon jetzt konnten wichtige Signale gesetzt werden. Oberhalb von 10 Euro hat die Aktie mehrere Unterstützungen, vor allem im Bereich zwischen 11 und 12 Euro, errungen und gefestigt. Das Comeback auf Kurse von mehr als 12 Euro ist erfreulich.

Die Aktie greift nunmehr das in der vergangenen Woche zwischenzeitlich markierte 2-Jahres-Hoch 12,32 Euro noch einmal an. Sollte dieser Vorstoß erfolgreich sein, dann könnte es nach Meinung der Charttechniker schnell einen Angriff auf das 3-Jahres-Hoch 13,28 Euro geben. Dies war am 8. April 2015 markiert worden. Darüber dann steht das 5-Jahres-Hoch 14,39 Euro auf dem Prüfstand. Bis dahin fehlen lediglich 16 %.

Wirtschaftsanalysten: Gute Stimmung

Die Commerzbank profitiert auf der Nachrichtenseite auch davon, dass jüngst bekanntgegeben worden war, ein Großinvestor aus den USA würde weitere Anteile an der Deutschen Bank kaufen. Dies gilt als Zeichen für das Vertrauen in die deutsche Bankenlandschaft. Bankanalysten sind zu 10 % der Meinung, die Commerzbank sei ein Kauf. 65 % wollen halten, während 25 % einen Verkauf in Erwägung ziehen. Die Stimmung ist also nicht „sehr gut“.

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Trendpfeile in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts zeigen. Der Abstand auf den GD200 beträgt 10 %. Dies ist ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.