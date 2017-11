Wochenanalyse Commerzbank: Bankunternehmen bleibt stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank hat im Wochenverlauf nun einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Ausgehend von Kursen oberhalb von 12 Euro ging es für die Commerzbank nach unten. Nun allerdings notiert die Bank bei 11,81 Euro und damit noch immer im übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend, so die Meinung der Chartanalysten. Aus wirtschaftlicher Sicht gab es kaum Gründe für die Rücksetzer. Immerhin konnte die Commerzbank-Tochter Comdirect verkünden, dass sie die Zahl an Neukunden gesteigert hat. Dies dürfte das Geschäft weiter anheizen. Dennoch sind nur 5 % aller Bankanalysten der Meinung, die Commerzbank sei ein „Kauf“. 70 % plädieren dafür, die Aktie lediglich zu „halten“, während 25 % einen „Verkauf“ für sinnvoll halten.

Charttechniker sehen den Aufwärtstrend dabei als stark an. Die bisherigen 2-Jahres-Tops 12,16 Euro sind erst in der vergangenen Woche markiert worden. Daher könne es schnell zu einem weiteren Durchmarsch kommen. 13,28 Euro sind das 3-Jahres-Hoch vom 8. April 2015, das es nun zu toppen gilt. 14,39 Euro dagegen seien das Kursziel, erreicht am 4. April 2014 als aktuelle 5-Jahres-Hoch.

Nach unten schützt eine breite Unterstützungszone von 10 Euro.

Technische Analysten: Aktie im Hausse-Modus

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei gut aufgestellt. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf mehr als 20 %. Insofern sei der Aufwärtstrend stark, weitere Rekorde nur eine Frage der Zeit!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.