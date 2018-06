Wochenanalyse Commerzbank Aktie: WARNUNG, Warnung, Warnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank Aktie hat auch in der vergangenen Woche erneut schlechte Informationen hinnehmen müssen. Die Bankenszene kann sich zwar darüber freuen, dass die Zentralbank Fed in den USA einen Stresstest vorgenommen hat, der positiv ausfiel. Dennoch bleibt die Stimmung in der Branche aufgrund der offenen Fragen der Italien-Krise schlecht. Zudem hat die Europäische Zentralbank EZB mitgeteilt, sie werde die Zinsen auf ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.