Wochenanalyse Commerzbank: Aktie mit Top-Signal!

Liebe Leser,

die Commerzbank hat eine vergleichsweise starke Woche hinter sich. Chartanalysten erwarten nach den jüngsten Bewegungen einen Ausbruch auf Kurse von über 13 Euro bzw. sogar von mehr als 14 Euro. Denn: Sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig ist das Chartbild des Unternehmens wieder vergleichsweise positiv. Der Titel befindet sich im Aufwärtstrend. Im Einzelnen: Die Aktie hat nach einer kleinen Delle zum zweiten Handelstag wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Durch einen Gewinn am letzten Tag der Handelswoche konnte die wichtige charttechnische Obergrenze von 12 Euro erobert und verteidigt werden.

Dadurch ist die Aktie in eine deutlich komfortablere Situation geraten. Jetzt steht die Eroberung des 2-Jahres-Hochs 12,16 Euro vom 25. Oktober an. Darüber wären dann Gewinne bis auf das 3-Jahres-Hoch 13,28 Euro vom 8. April 2015 bzw. sogar das 5-Jahres-Top 14,39 Euro, markiert am 4. April 2014, fällig. Die Aktie ist charttechnisch zudem gut nach unten geschützt. Allerdings sind nur 5 % der Bankanalysten der Meinung, die Commerzbank sei ein „Kauf“. 70 % wollen den Titel „halten“, während 25 % einen „Verkauf“ bevorzugen.

Technische Analysten: Aufwärtstrend nahezu perfekt!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei in einem perfekten Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf 22 %. Das ist ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.