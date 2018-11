Wochenanalyse der Commerzbank-Aktie: Es geht den Bach runter!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank zeigt unverdrossen, wie schwach sie aufgestellt ist. In den kommenden Monaten wird es für das Bankhaus schwierig, den Aufwärtstrend zurückzuerobern, so die Meinung von Chartanalysten. Diese verweisen auf einen kurz-, mittel- und langfristigen Abwärtstrend, der sich sowohl in der vergangenen Woche, im zurückliegenden Monat und für die jüngsten drei Monate durch Kursverluste manifestiert. Innerhalb eines Jahres ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.