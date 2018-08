Wochenanalyse Commerzbank Aktie: Erholung nur schleppend – Vorsicht

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist in den vergangenen Wochen wieder etwas stabiler geworden. Immerhin, meinen charttechnische Analysten, die zuvor einen fast nicht zu bremsenden Abwärtslauf Richtung 8 Euro beschrieben und erwartet hatten. Dennoch ist eine kleine Erholung in diesem Fall noch kein Signal für die große Erholung. Denn: Die Aktie befindet sich übergeordnet in einem charttechnischen Abwärtstrend. Die Werte sind ausgehend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.