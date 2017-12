Wochenanalyse Borussia Dortmund: Vorsicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Liebe Leser,

die Aktie des Fussball-Unternehmens Borussia Dortmund ist zuletzt wieder stabiler als zuvor gewesen. Die Kurse konnten im Wochenverlauf charttechnische Analysten davon überzeugen, dass ein Ausbruch auf ein Niveau von mehr als 7, über 7,50 Euro und sogar bis zu 8,27 Euro möglich sei. Dies entspricht einem Potenzial von über 20 % bis hin zu 30 %, das die Aktie erobern könne. Im Detail: Die Aktie selbst befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Seitwärtstrend. Dabei waren die Notierungen zwischenzeitlich im Herbst stark geklettert, als die Auswirkungen des Verkaufs eines Spielers an den FC Barcelona für annähernd 150 Millionen Euro eingepreist wurden, wie Analysten meinten. Dann ging es bergab, die Kurse konnten jedoch um 6 Euro herum eine Stabilisierung erzielen. Dies ist der Ausgangspunkt für die nächste Entwicklungsstufe. In der vergangenen Woche allerdings ging es für den Titel zunächst um 2 % nach unten. In einem Monat verlor die Aktie 6 %. Grund könnten nach einem Trainertausch Erwartungen sein, die im letzten Pflichtspiel mit einer Pokalniederlage bei Bayern München nicht erfüllt wurden. Dennoch ist die Aktie letztlich in einer vernünftigen wirtschaftlichen Ausgangsposition, da das Unternehmen stets Gewinn erwirtschaftet und sich inzwischen erfolgreich beim An- und Verkauf junger Spieler präsentiert. Viele Bankanalysten geben noch keine Empfehlung ab, dennoch sehen die Geschäfte inzwischen besser kalkulierbar als noch vor Jahren aus.

Kursziel könnten 8,28 Euro, ein 15-Jahres-Hoch vom 2. Oktober 2017 sein. Bis dahin hat die Aktie noch gut 26 % Aufwärtspotenzial. Allerdings ist es wichtig, dass das 6-Monats-Tief 5,91 Euro vom 6. Dezember noch hält. Sonst dürfte es rasch abwärts gehen.

Technische Analysten: Verkaufen!

Technische Analysten haben eine klare Meinung: Die Aktie ist ein Verkauf. Denn die Trendsignale sind in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen abwärts gerichtet. Dies sollte auf formaler Basis zumindest bis zum Kurs von 6,50 Euro ein Verkaufssignal sein!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.