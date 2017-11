Wochenanalyse Borussia Dortmund: Einstiegsgelegenheit?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Borussia Dortmund ist in der abgelaufenen Woche massiv unter die Räder gekommen. Die Chartanalysten halten die Entwicklung für bedenklich. An sich eröffnet sich jedoch ein erstklassiges Chancenpotenzial, wenn alle Faktoren berücksichtigt werden. Im Einzelnen: Binnen einer Woche hatte die Aktie eine Berg- und Talfahrt, die es zu analysieren gilt. Bei eine Start in Höhe von ungefähr 6,30 Euro ging es zunächst bis auf etwa 6,70 Euro nach oben. Der anschließende Sturz Richtung 6,03 Euro entspricht einem Makel, den Analysten als Fortsetzung des mittelfristigen charttechnischen Abwärtstrends begreifen.

Die Aktie hat innerhalb einer Woche satte gut 8 % abgegeben. Damit beträgt das Minus innerhalb eines Monats deutliche 18 %. Die Analysten aus Bankhäusern hatten zuvor Kursziele in der Nähe von 10 Euro avisiert. Welche Richtung wird jetzt eingeschlagen? Immerhin hat Borussia Dortmund noch am 2. Oktober ein bisheriges 15-Jahres-Hoch von 8,28 Euro erreicht. Die Aktie verlor seither fast 30 %. Der charttechnische Überblick zeigt einen vehementen Anstieg mit einem unterstützungslosen Abrutsch. Dennoch: Die Kurse fielen lediglich aus sportlichen Gründen. Die Schwachstelle der Aktie ist das sportliche Abschneiden, das zu Einnahmeausfällen führt, die jedoch teils kompensiert werden können. Insofern ist die Stimmung schlechter als das tatsächliche Bild. Das Unternehmen ist gesund.

Allerdings melden sich nur wenige wirtschaftlich orientierte Analysten zu Wort. Daher ist auch die Meinung technischer Analysten wichtig.

Technische Analyse: Borussia Dortmund im neuen Abwärtstrend

Die Techniker sind der Meinung, Borussia Dortmund sei in einen Abwärtstrend eingetreten. Der Wert hat die Trendpfeile in allen bedeutenden Dimensionen abwärts gedreht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie (bei 6,41 Euro) vergrößerte sich auf mehr als 6 %. Daher liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.