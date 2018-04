Wochenanalyse Bitcoin Group: Das wird turbulent – oder?

Liebe Leser,

die Bitcoin Group ist auch in den vergangenen Tagen wieder massiv unter Druck geraten. Insgesamt ging es im Wochenvergleich um 7 % nach unten. Chartanalysten sind der Meinung, die Aktie sei formal nun unter eine wichtige Grenze gerutscht. Dies könnte die Aussichten für die kommenden Tage eindeutig trüben, so die Meinung. Konkret: Damit ist die Aktie formal in einen charttechnischen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.