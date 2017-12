Wochenanalyse Bitcoin Group: Massives Verkaufssignal – Short-Investoren gewinnen!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat eine aufregende Woche hinter sich gebracht. Der Wert hängt fast direkt an der Wertentwicklung und an der Nachfrage nach der Kryptowährung Bitcoin. Nun droht ein Kursverlust um mehr als weitere 20 %, meinen Chartanalysten mit Blick auf den Verlauf der jüngsten Handelssitzungen. Im Einzelnen: Die Aktie hat aus mittel- und langfristiger Sicht noch einen Aufwärtstrend erreicht. Dabei aber hat der Wert nunmehr eine deutliche Pause eingelegt bzw. sich auf das Niveau der bisherigen Unterstützungen abgesenkt. Bei etwa 60 Euro verfügte die Aktie über eine Haltezone, die nun deutlich auf dem Spiel steht. Sollten diese Unterstützungen nicht halten, bewege sich der Kurs auf ein Niveau von 50 Euro und dann eher 40 Euro zu, so die Meinung der Chartspezialisten. Der Wert hat binnen einer Woche unter dem Strich mehr als 23 % verloren. Dabei ist die Aktie relativ freundlich in den Wochenhandel gestartet und konnte das bisherige Kursniveau von mehr als 77 Euro letztlich verteidigen. Mitte der Woche dann deutete sich die Talfahrt an, als es zunächst um 2,3 % nach unten ging. Am darauffolgenden Tag wurden -14 % erzielt, woraufhin eine kurzzeitige Erholung um noch einmal 2,3 % folgte. Nun gab der Wert um mehr als 13 % zum Wochenausklang nach. Dies deutet eine Abwärtsfahrt an.

Wesentliche charttechnische Unterstützungen finden sich bei den runden 50 Euro sowie den genannten 40 Euro. Weitere Verluste sind nun wahrscheinlicher als Gewinne. Wirtschaftlich orientierte Analysten stützen sich ggf. auf das nun erwartete Vorsteuerergebnis von 8 Mio. Euro oder mehr – ein Hoffnungsschimmer?

Technische Analysten: Jetzt wird es wild

Technische Analysten verweisen eher darauf, dass die Aktie formal im Aufwärtstrend ist. Dennoch: Die drei kurzfristigen Trendsignale sind bereits abwärts gedreht. Das formale Kaufsignal wird bald beendet sein, meinen die Spezialisten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.