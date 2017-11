Wochenanalyse Bitcoin Group: Massiver Aufwärtsmarsch eröffnet Chancen!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group konnte eine weitere überzeugende Woche präsentieren. Die Aktie ist von einem Niveau unterhalb von 65 Euro auf inzwischen 74 Euro geklettert und konnte allein am letzten Handelstag der Woche ein Plus von 11,5 % verbuchen. Dabei allerdings ist zu beachten, dass der Tagesumsatz an der betreffenden Börse – hier Hamburg – mit einem Volumen von 221.118 Euro vergleichsweise gering war. Dennoch: Der Aufwärtstrend bleibt zumindest aus charttechnischer Sicht auch nach dieser Woche unverkennbar. Immerhin konnte die Aktie binnen Monatsfrist sogar ein Plus von über 40 % für sich verbuchen und hat alle Hürden aus dem Weg geräumt. Nunmehr ist sogar der höchste Kurs aller Zeiten verzeichnet worden. Die Aktie hat aus Sicht der Chartanalysten das Potenzial, den Trend ohne weitere Hindernisse fortzusetzen.

Fundamental orientierte Analysten geben derzeit keine Empfehlungen ab. Ein Blick auf die Bilanzen und eine faire Bewertung scheinen offensichtlich nicht möglich zu sein. Daher ist aus dieser Sicht auch Vorsicht angebracht!

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Umso eindeutiger ist die Aussage der technischen Analysten. Die Aktie befindet sich in allen Analysezeiträumen im Aufwärtstrend. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf mehr als 200 %. Der technische Aufwärtstrend geht einfach weiter!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.