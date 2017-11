Wochenanalyse Bitcoin Group: Jetzt geht es scheinbar aufwärts!

Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat nach Meinung charttechnischer Analysten sogar eine vergleichsweise starke Woche hinter sich. Die Aktie konnte etwas aufsatteln und gewann am Freitag zum Ende der Woche noch einmal fast 1 % hinzu. Insofern ist die Aktie formal auf dem Weg zu neuen Allzeithochs, heißt es mit Blick auf den Verlauf innerhalb von einer Woche. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 81,95 Euro und wurde am 8.November 2017 erzielt. Der Abstand beträgt nur noch 3 %. Aus charttechnischer Sicht hat sich durch die jüngsten Ereignisse wieder eine kleine Schar an Unterstützungen ergeben.

Die Kurse sind durch den Anstieg seit Anfang August nun wieder auf eine selbst konstruierte Aufwärtstrendgerade umgeschwenkt. Insofern hat sich dieser Schutz nun stabilisiert. Es gibt gute Chancen auf weitere Aufwärtsläufe, heißt es. Kursziel über dem bisherigen Rekordhoch seien dann Notierungen von bis zu 100 Euro, da runde Marken oftmals einen Widerstand auslösen.

Wirtschaftlich bedeutende Beiträge konnten in der abgelaufenen Woche nicht gewonnen werden. Die Aktie ist für wirtschaftlich orientierte Analysten schwierig zu greifen. Daher sind Charttechniker und technische Analysten besonders gefragt.

Technische Analysten: Aktie im Hausse-Modus

Kein Zweifel! Technische Analysten sprechen von einem starken und breiten Aufwärtstrend, da alle Trendsignale positiv sind. 234 % Abstand zur 200-Tage-Linie sind ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.