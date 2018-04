Wochenanalyse Bitcoin Group: Es geht doch!

Die Bitcoin Group hat viele Kritiker in der vergangenen Woche eines Besseren belehrt. Der Wert hat immerhin einen Aufschlag in Höhe von gut 5 % geschafft. Damit sind auch in zwei Wochen die Zahlen grün: 7 % Plus. Innerhalb eines Monats ging es für die Bitcoin Group somit um 15 % nach oben. All dies sind beste Voraussetzungen, um auch charttechnisch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.