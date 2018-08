Wochenanalyse Bayer Aktie: Das sieht nach herben Verlusten aus

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer hat in den zurückliegenden Handelssitzungen ein Ergebnis von -15,3 % erzielt. Dies passt zum derzeitigen Trend, der sich aus dem Chart der vergangenen Tage ergeben hat. Ohnehin hatte sich Bayer in einen charttechnischen Abwärtstrend begeben. Nun ging es deutlich massiver nach unten. Wahrscheinlich sind zumindest Kursbewegungen in Richtung von 70 Euro oder sogar darüber. Hürden bei 90

Ein Beitrag von Frank Holbaum.