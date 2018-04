Wochenanalyse Barrick Gold: Tolles Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold hat eine sehr starke Woche hinter sich. Das sieht gut aus, meinen die Chartanalysten und ordnen dem Wert die Chance zu, auch in den kommenden Sitzungen weiter nach oben zu klettern. Die Aktie ist in einem charttechnischen Comeback-Modus. Der Wert hat ausgehend von den Tiefs bei 9,08 Euro schon mehr als 2 Euro dazugewonnen, also über 20 %. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.