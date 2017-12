Wochenanalyse Barrick Gold: Gold vor dem Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold ist jüngst wieder etwas stärker geworden. Erste Goldfans und Goldminenfans freuen sich darüber, scheint es doch möglich, dass der Kurs nun wieder explodiert. Dies wird seit langer Zeit erwartet. Chartanalysten sind sich noch uneins. Dennoch: Der Kurs hat nun eine wichtige Obergrenze zurückerobert und habe die Chance auf Kursgewinne von über 10 %, heißt es. Im Detail: Die Aktie ist in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Dies ist mit Blick auf die vergangenen Monate nicht zu übersehen. Dennoch eröffneten sich Chancen, so die Meinung der Experten, da die Barrick Gold nun immerhin die Unterstützung bei 12 Euro zurückerobern konnte. Dies ist ein wichtiges Signal, da der Wert vorher in Richtung 10 Euro nach unten zu rutschen drohte. Dieses Schicksal könne der Aktie ggf. erspart werden, wenn sich die jüngste Tendenz bestätigt. Die frühere Unterstützung bei 12 Euro könne angesichts fehlender Widerstände auf dem Weg nach oben sogar Ausgangspunkt für einen Angriff auf 14 Euro sein. In der vergangenen Woche war es immerhin um 2 % nach oben gegangen. In zwei Wochen legte die Aktie sogar um 5 % zu. Damit ist der kurzfristige Trend deutlich verbessert worden. Auch das Verhalten während der Handelswoche stimmt optimistisch. Immerhin konnte die Aktie an den meisten Tagen einen kleinen Gewinn erwirtschaften. Lediglich am 19. Dezember 2017 war es leicht nach unten gegangen. Unter dem Strich steht eine charttechnische Chance auf Gewinne bis zu 14 Euro.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden indes nicht erzeugt. Noch immer zeigen sich die Bankanalysten dabei bedeckt. Der Titel konnte keine Empfehlung für einen Kauf oder Verkauf auslösen.

Technische Analysten: Verkaufswert

Technische Analysten sind in ihrem Befund bestimmter. Der Wert hat in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen die jeweiligen GD unterkreuzt. Lediglich „kurzfristig“ ist die Aktie im Aufwärtstrend. Daher liegt ein deutliches Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.