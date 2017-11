Wochenanalyse Barrick Gold: Diese Aktie ist im klaren Verkaufsmodus!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold ist in der abgelaufenen Woche noch einmal schwächer gewesen als zuvor. Chartanalysten rechnen damit, dass die Aktie zumindest auf 10 Euro zurückfallen dürfte. Danach droht ein noch höherer Absturz, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Im Detail: Die Aktie ist in einem übergeordneten, massiven Abwärtstrend. Seit Monaten gibt das Papier stetig ab. Nun ist es innerhalb von einer Woche noch einmal minimal unter die runde Marke von 12 Euro nach unten gegangen. Neue, wirtschaftlich bewegende Nachrichten waren dafür nicht verantwortlich. Dennoch ist die Situation noch einmal dramatischer, weil Bankanalysten sich offenbar mangels bilanzieller Beurteilungsmöglichkeiten derzeit weigern, Empfehlungen auszusprechen.

Chartanalysten sehen mit Sorge auf das 12-Monats-Tief 11,80 Euro vom 16. November 2017. Sollte dies im nächsten Anlauf weiter nach unten geschoben werden, warten 10 Euro als runde Untergrenze. Vor allem aber droht dann mangels starker Unterstützungen ein 2-Jahres-Tief von 6,51 Euro! Das Abwärtspotenzial liegt demnach zumindest bei gut 40 %.

Technische Analysten: Dieser Trend ist klar!

Der Abwärtstrend allerdings ist auch nach Meinung der technischen Analysten deutlich. Die Trendphase wäre formal erst bei 15,19 Euro beendet. Insofern liegt für Barrick Gold ein klares Verkaufssignal vor!

