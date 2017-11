Wochenanalyse BYD: Das sieht schlimm aus!

Liebe Leser,

die BYD hat innerhalb einer Woche einen massiven Absturz nach unten hingelegt. Allein am Freitag wurde noch einmal gut 2,3 % Abschlag erzielt. Charttechniker sehen jetzt den Absturz als vorprogrammiert an. Jedenfalls sei die Wahrscheinlichkeit für deutlich kippende Kurse sehr viel größer geworden. Der Kurs bewegt sich zumindest auf Notierungen in Höhe von 5,80 Euro zu. Damit entsteht ein Abschlagpotenzial von mehr als 20 %.

Konkret: Die Aktie hat innerhalb einer Woche insgesamt einen Abschlag von ungefähr 7 % hinnehmen müssen. Das ist noch nicht so dramatisch, wenn da nicht das Monatsergebnis von mittlerweile -14 % wäre. Damit hat der Wert inzwischen wichtige Abwärtssignale gesetzt, da aus charttechnischer Sicht kaum Unterstützungen vorhanden sein dürften. Dem massiven Anstieg im September folgt immer deutlicher eine Korrektur nach unten.

Wirtschaftlich bedeutende Informationen liegen dieser Wochenentwicklung nicht zugrunde. Insofern sind die Vorzeichen schlecht, Unterstützungen sind insgesamt nicht vorhanden.

Technische Analysten: Schlechte Aussichten

Technische Analysten attestieren der Aktie dennoch einen Aufwärtstrend. Allerdings seien die Vorzeichen ungünstig, insofern jetzt auch der GD50 als Signal für die mittelfristige Trendanalyse unterkreuzt worden ist. 24 % Abstand zur 200-Tage-Line sind nur noch formell ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.