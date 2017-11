Wochenanalyse BYD: Starkes Signal!

Liebe Leser,

BYD hat in der abgelaufenen Woche starke Signale gesetzt. Chartanalysten sind der Meinung, die Aktie könne durchaus auf neue Rekordkurse zulaufen. Vielleicht nicht in der neuen Woche, insgesamt stünden die Aussichten dennoch relativ gut. 10 % sind mindestens möglich – wenngleich Schwankungen zu erwarten wären. Im Detail: Die Aktie konnte im Wochenverlauf nicht zu jeder Handelsstunde die wichtige Untergrenze in Höhe von 8 Euro verteidigen. Dennoch: Auf Wochenbasis wurde insgesamt ein Plus von 8 % (!) erzielt. Die Kurse waren zum Wochenbeginn mit 7,47 Euro auf einem enormen Tief. Selbst auf Basis von zwei Wochen beträgt das Gesamtergebnis nun wieder + 2 %. Aus dieser Sicht also ist der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen worden.

Nun könnte die Aktie versuchen, das bisherige Allzeithoch bei 8,95 Euro wieder in Angriff zu nehmen. Bis dahin fehlen nun weniger als knapp 10 %. Dabei sind keine nennenswerten Widerstände mehr zu überwinden, nachdem der Wert seine kleine Abwärtsfahrt wieder beenden konnte. Unterhalb von 8 Euro allerdings wären die Unterstützungen nach Meinung von Chartspezialisten vergleichsweise fragil. Deshalb sollte das Risiko nicht unterschätzt werden. Auf der anderen Seite sind allerdings auch kaum nennenswerte wirtschaftliche Nachrichten bekannt geworden.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Keine Meinung

Wirtschaftlich orientierte Analysten haben demnach keine besondere Meinung von der Aktienentwicklung. Insofern die Bilanzen vergleichsweise intransparent sind, sollte hier Vorsicht geboten sein!

Technische Analysten wiederum verorten den Wert in einem Aufwärtstrend. Insofern die Kurse zumindest mittel- und langfristig oberhalb des gleitenden Durchschnittskurses verlaufen, ist die Situation relativ entspannt. Erst bei 6,01 Euro wäre mit einem Trendwechsel zu rechnen. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.