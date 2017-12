Wochenanalyse BYD: Jetzt wird es herausfordernd!

Liebe Leser,

BYD hat in der zurückliegenden Woche bestätigt, was Chartanalysten im Verlauf der zurückliegenden Wochen bereits mokiert hatten. Die Aktie bewegt sich sukzessive nach unten. Jetzt könnte der Wert Richtung Kursen von 5,80 Euro nach unten entgegenfallen. Das Abwärtspotenzial liegt demnach bei gut 15 %. Im Einzelnen: Die Aktie kämpfte zuletzt im laufenden und an sich charttechnisch nachhaltigen Aufwärtstrend damit, die Untergrenze bei 7 Euro zu halten. Der Wert wandert seit gut 8 Wochen Stück für Stück nach unten und deutet damit an, dass der rasche Aufstieg ab Mitte September zu schnell gegangen sein könnte. Im Verlauf der zurückliegenden Woche ist die Aktie insgesamt zwar nur um 2 % nach unten gefallen. Dennoch: Die Kurse sind vier Tage hintereinander jeweils leichter nach unten gerutscht. Am 20. Dezember war es sogar um 2,5 % nach unten gegangen, die Kurse blieben bei 6,85 Euro stehen, dem bisherigen Tiefpunkt im Rahmen des noch laufenden Aufwärtstrends. Zum Ende der Woche wurden zunächst 7 Euro bestätigt. Nun jedoch wird es kritisch. Auf dem Weg nach unten sind zumindest aus charttechnischer Sicht keine Unterstützungen mehr zu sehen. Die Aktie könnte ohne nennenswerte Haltepunkte bis auf etwa 5,80 Euro nach unten fallen.

Das 6-Monats-Tief liegt sogar bei 5,03 Euro und wurde am 7. September 2017 markiert. Bis dahin hat die Aktie ein Verlustpotenzial von über 25 % aufgebaut. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden zuletzt nicht mehr bekannt. Unabhängig davon sind Bankanalysten ohnehin sehr zurückhaltend. Empfehlungen aus dieser Branche sind derzeit nicht zu bekommen. Insofern ist die Stimmung insgesamt zurückhaltend.

Technische Analysten: Formal schwächer

Der formal vorhandene Aufwärtstrend wird zusehends schwächer. Die Aktie hat nur noch 13 % Vorsprung auf den GD200, der bei 6,19 Euro verläuft. Bis dahin ist allerdings noch ein Kaufsignal sichtbar!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.