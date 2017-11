Wochenanalyse BYD: Hier geht es jetzt in eine Richtung!

Liebe Leser,

BYD kann in den nächsten Tagen wieder etwas deutlicher nach unten rutschen. Diese Auffassung vertreten charttechnische Analysten jetzt mit Verweis auf den Kursverlauf in der zurückliegenden Woche. Dabei ging es für BYD zwar unter dem Strich aufwärts, zum Ende der Woche hingegen wurde die wichtige Grenze von 8 Euro wieder nach unten durchkreuzt. Damit ist ein kurzfristiger Comeback-Versuch nach oben gescheitert. BYD hatte am 6. Oktober 2017 das nun gültige Allzeithoch 8,95 Euro errungen. Der Abstand beläuft sich auf annähernd 12 %.

Die Kurse sind in der vergangenen Woche unter dem Strich zwar um 6 % geklettert, dennoch ist das Unterkreuzen der 8-Euro-Marke ein Signal! Die Aktie hat dennoch einen charttechnischen Aufwärtstrend erreicht, der formal weiterhin zu steigenden Kursen führen kann. Dennoch gilt es mangels wirtschaftlicher Nachrichten und Einschätzungen aus Kreisen der fundamentalen Analysten vorsichtig zu sein.

Technische Analysten: Aktie im formalen Aufwärtstrend

Auch aus der Perspektive der technischen Analysten ist die Aktie noch im Hausse-Modus. Der Wert hat einen Vorsprung von 34 % auf die 200-Tage-Linie. Die Distanz zum GD100 beläuft sich zudem auf mehr als 25 %. Dennoch: Die kurzfristigen Trendsignale sind abwärts gedreht. Hier gilt ebenfalls: Vorsicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.