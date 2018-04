Wochenanalyse BYD: Direkt am Boden – oder?

BYD hat in der abgelaufenen Woche einige wichtigere Signale gesetzt. Der Wert schaffte zwar nur einen Aufschlag von 0,5 %, aber hat aus charttechnischer Sicht ein deutliches Zeichen an den Markt gebracht. Damit ist sogar ein deutlicher Turnaround nach oben möglich. Denn: Die Aktie befindet sich in einem kräftigen charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch sind gute Chancen sichtbar, da die Aktie aktuell auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.