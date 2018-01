Wochenanalyse BYD Company: Kauf wird sicherer!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Liebe Leser,

die Aktie der BYD Company hat in der vergangenen Woche das gute Bild der zurückliegenden wenigen Wochen bestätigt. Denn die Aktie zeigte sich in einer temporären Schwäche besser als geglaubt und konnte den Aufwärtstrend zumindest nachhaltig retten. Jetzt eröffnen sich Chancen auf Kursgewinne von 15 % oder noch mehr. Im Einzelnen: Die Aktie ist im Wochenverlauf um 1,5 % nach oben geklettert. Immerhin. Denn damit summierte sich der Erfolg der beiden vergangenen Wochen auf fast 7 %. Insofern ist die Aktie wieder in einen Aufwärtsmodus zurückgekehrt, nachdem es zuvor über einige Zeit lang etwas bergab gegangen war. 7 Euro gelten nun als Unterstützung in diesem charttechnisch bedeutenderen Umfeld. Die Aktie könnte allerdings bei einem Unterkreuzen dieser Marke schnell wieder auf weniger als 6,20 Euro fallen, heißt es mit Blick auf die derzeit ansonsten fehlenden Unterstützungen. Nach oben wird der Weg zu den runden 8 Euro harziger, heißt es. Darüber habe der Wert die Chance, das bisherige Allzeithoch von 8,95 Euro anzugreifen. Bis dahin fehlen noch annähernd 17 %.

Wirtschaftlich neue Nachrichten gab es zuletzt nicht mehr. Bankanalysten halten sich zudem zurück.

Technische Analysten: Kaufen

Technische Analysten meinen hingegen, der Wert sei ein Kauf. Der GD200 verläuft bei 6,26 Euro. Insofern liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.