Wochenanalyse BYD Aktie: Das sieht wieder stabiler aus!

BYD hat in den vergangenen Tagen wieder etwas Boden unter den Füßen gewonnen. Die Aktie hat zwar 3 % nachgegeben, aber die Unterstützungen um etwa 5,50 Euro verteidigt. Chartanalysten lassen jedoch keinen Zweifel an ihrem Befund. Der Wert ist weiterhin im charttechnischen Abwärtstrend und sollte ausgehend von dieser Formation in den kommenden Tagen und Wochen mit höherer Wahrscheinlichkeit Kursrücksetzer produzieren. Insofern ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.